Стали відомі суддівські призначення на 13-й тур УПЛ

Джерело - Чемпiон.
Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі 13-го туру УПЛ сезону-2021/2022.
Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
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Чемпіона України, УПЛ
13-й тур
30 жовтня (субота)
Маріуполь - Динамо
Стадіон ім. В. Бойка. 14.00. Арбітр - Романов В.М. (Дніпро), Арбітр VAR - Коваленко А.А. (Полтава)
Шахтар - Десна
17.00. Арбітр - Шурман Д.Л. (Київська обл.), Арбітр VAR - Бойко С.М. (Київська обл.)
Інгулець - Верес
19.30. Арбітр - Монзуль К.В. (Харків)
31 жовтня (неділя)
Колос - Львів
14.00. Арбітр - Бондаренко Д.Є. (Одеса)
Рух - Олександрія
17.00. Арбітр - Пасхал І.Ю. (Херсон)
Металіст 1925 - Зоря
19.30. Арбітр - Шандор О.А. (Львів)
1 листопада (понеділок)
Дніпро-1 - Минай
17.00. Арбітр - Омельченко О.В. (Слов'янськ), Арбітр VAR - Коваленко А.А. (Полтава)
Ворскла - Чорноморець
19.30. Арбітр - Деревінський О.О. (Хмельницький)