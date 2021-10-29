Стали відомі суддівські призначення на 13-й тур УПЛ

Джерело - Чемпiон.

Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі 13-го туру УПЛ сезону-2021/2022.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

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Чемпіона України, УПЛ

13-й тур

30 жовтня (субота)

Маріуполь - Динамо

Стадіон ім. В. Бойка. 14.00. Арбітр - Романов В.М. (Дніпро), Арбітр VAR - Коваленко А.А. (Полтава)

Шахтар - Десна

17.00. Арбітр - Шурман Д.Л. (Київська обл.), Арбітр VAR - Бойко С.М. (Київська обл.)

Інгулець - Верес

19.30. Арбітр - Монзуль К.В. (Харків)

31 жовтня (неділя)

Колос - Львів

14.00. Арбітр - Бондаренко Д.Є. (Одеса)

Рух - Олександрія

17.00. Арбітр - Пасхал І.Ю. (Херсон)

Металіст 1925 - Зоря

19.30. Арбітр - Шандор О.А. (Львів)

1 листопада (понеділок)

Дніпро-1 - Минай

17.00. Арбітр - Омельченко О.В. (Слов'янськ), Арбітр VAR - Коваленко А.А. (Полтава)

Ворскла - Чорноморець

19.30. Арбітр - Деревінський О.О. (Хмельницький)