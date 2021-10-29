Скрипник: Минулого року ми були у фіналі Кубка і знову хочемо цей шлях пройти

Скрипник підбив підсумки перемоги над Рухом

Джерело - Чемпiон.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник притримав досвідчених гравців у поєдинку 1/8 фіналу Кубка України.

Про це розповів сам спеціаліст.

"Ми провели гру з Рухом у чемпіонаті до цього. Знали, як складно грати проти цього суперника. Знали і те, що Кубок – турнір інший і все може трапитись. Той графік, котрий ми маємо зараз, дуже важкий. Минулого року ми були у фіналі і знову хочемо цей шлях пройти.

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