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Скрипник: Минулого року ми були у фіналі Кубка і знову хочемо цей шлях пройти

Сьогодні 12:14 100 0
Скрипник підбив підсумки перемоги над Рухом
Скрипник: Минулого року ми були у фіналі Кубка і знову хочемо цей шлях пройти

Джерело - Чемпiон.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник притримав досвідчених гравців у поєдинку 1/8 фіналу Кубка України.

Про це розповів сам спеціаліст.

"Ми провели гру з Рухом у чемпіонаті до цього. Знали, як складно грати проти цього суперника. Знали і те, що Кубок – турнір інший і все може трапитись. Той графік, котрий ми маємо зараз, дуже важкий. Минулого року ми були у фіналі і знову хочемо цей шлях пройти.

Зоря дотиснула Рух у Кубку України

Ми переживали і концентрувалися на стандартах, тому що кожен момент був дуже відповідальним. Розуміли, що треба виходити вперед, щоб суперник відкривався. Що і вийшло. Я трохи притримав досвідчених гравців і дав їм змогу зіграти пізніше. Шахаб, наприклад, вийшов у середині другого тайму та зробив різницю. Якщо ми б пропустили, то було б складніше. А так, коли виграєш, то усі молодці",- сказав Скрипник.

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