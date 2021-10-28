Зоря дотиснула Рух у Кубку України

Зоря вийшла у чвертьфінал Кубка України

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу Кубка України Рух вдома поступився Зорі.

Матч завершився у додатковий час з рахунком 2:0 на користь луганського клубу.

Кубок України

1/8 фіналу, 28 жовтня

Рух - Зоря 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 100 Шахаб, 0:2 - 110 Шахаб

Рух: Бандура, Руніч (Альваренга, 57), Гагун, Карасюк (Мартинюк, 57), Притула (Таллес, 46), Стаменкович, Кондраков (Сич, 78), Кухарук, Білий, Кузик (Мисик, 67), Лях

Зоря: Мацапура, Фаворов, Імереков, Снурніцин, Хомченовський, Цвек, Нагнойний, Гільєрме (Шахаб, 62), Булеца (Алібеков, 114), Крістіан, Овусу (Леовілджо, 91)

Раніше, Львів у серії пенальті вибив Альянс з Кубка України.