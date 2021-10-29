Степаненко емоційно прокоментував продовження контракту з Шахтарем

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко задоволений продовженням контракту із донецьким клубом.

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Про це написав сам футболіст.

"За усмішкою можна зрозуміти, наскільки радісна для мене подія.

Дякую всім за довіру! Зараз одні емоції, і слова у речення слабо збираються.

Трохи пізніше розповім, що для мене означають минулі 11,5 років у Шахтарі і новий контракт.

Сім'я!", — написав Степаненко.