Металіст - Колос 1:0. Огляд матчу

Огляд матчу Металіст - Колос

Джерело - Чемпіон.

У рамках 1/8 фіналу Кубка України Металіст вдома обіграв Колос.

Кубок України

1/8 фіналу, 28 жовтня

Металіст - Колос 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 19 Мізюк

Металіст: Каневцев, Шопін (Горбунов 68), Мізюк, Порох, Романюк, Ралюченко, Сарапій, Танчик (Пейшоту 67), Матурін-Харріс, Балулі (Підлепенець 79), Ріаскос (Банада 88)

Колос: Волинець, Ром, Павловець, Новак, Чорноморець (Саків 82), Богданов, Нгамба, Костишин (Ренан), Ільїн (Велетень 82), Нурієв (Сітчінава 58), Лисенко

Попередження: Матурін-Харріс 67 - Лисенко 20, Нгамба 90+1

Раніше, Львів у серії пенальті вибив Альянс з Кубка України.