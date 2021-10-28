ФК Львів у серії пенальті вибив Альянс з Кубка України

Визначився ще один учасник чвертьфіналу Кубка України

Джерело - Чемпiон.

ФК Львів у матчі 1/8 фіналу Кубка України зустрічався з Альянсом.

Основний та додатковий час матчу завершився з рахунком 1:1, тому доля матчу вирішилась у серії післяматчевих пенальті, де влучнішими були гравців ФК Львів.

Кубок України

1/8 фіналу, 28 жовтня

Альянс - Львів 1:1 (1:1) - після пенальті 2:3

Голи: 0:1 - 13 Бусько, 1:1 - 19 Карноза

Альянс: Важинський, Пікуль, Неплях, Пісний (Осадчий, 77), Герт, Лебеденко, Ярошенко (Шмигельський, 63), Карноза (Лучик, 63), Шарай (Бойко, 77), Агапов, Загінайлов (Сидоренко, 83)

Львів: Іллющенків, Бусько (Сорокін, 79), Ернест (Семенів, 55), Якимець (Крушинський, 113), Політило, Брікнер, Альваро (Ременяк, 46), Зозуля, Нич (Шина, 71), Довгий, Лека

Нагадаємо, Динамо вибило Маріуполь з Кубка України.