Берінчик травмувався під час підготовки до наступного бою

Український боксер Денис Берінчик після перемоги над Артемом Лобовим у кулачному поєдинку мав повернутися у ринг, однак отримав травму.

Про травму Берінчика розповів його промоутер Олександр Красюк.

"На 27 листопада було заплановано бій Берінчика з дуже цікавим опонентом. Денис поїхав до тренувального табору до Буковеля і під час підготовки отримав травму, яка несумісна з проведенням поєдинку в той час, на який був призначений", – розповів Красюк.