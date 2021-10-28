Берінчик травмувався під час підготовки до наступного бою

Джерело - tribuna.com.
Український боксер Денис Берінчик після перемоги над Артемом Лобовим у кулачному поєдинку мав повернутися у ринг, однак отримав травму.
Про травму Берінчика розповів його промоутер Олександр Красюк.
"На 27 листопада було заплановано бій Берінчика з дуже цікавим опонентом. Денис поїхав до тренувального табору до Буковеля і під час підготовки отримав травму, яка несумісна з проведенням поєдинку в той час, на який був призначений", – розповів Красюк.
Бій перенесли на грудень 2021 року. Суперника Берінчику не змінюватимуть.
Нагадаємо, Тарас Шелестюк феєрично повернувся в ринг, нокаутувавши мексиканця Еспану.