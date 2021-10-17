Шелестюк нокаутом переміг Еспану

Джерело - Чемпіон.

Тарас Шелестюк (19-0-0, KO 9) здобув впевнену перемогу в 10-раундовому поєдинку над мексиканцем Ернесто Еспаною (31-2-1, КО 26). Непереможний українець завершив поєдинок проти мексиканця технічним нокаутом у 10 раунді.

Поєдинок відбувся в Канкуні (Мексика).

Шелестюк не бокусвав майже два роки - останній поєдинок українця датований 31 січня 2020 року. Тоді Шелестюк упевнено переміг аргентинця Верона.

Нагадаємо, нещодавно Шелестюк підписав контракт із промоутерською організацією Probellum.