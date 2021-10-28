Колишній президент УАФ Анатолій Коньков вважає правильним рішення Олександра Петракова повернути хавбека Руслана Маліновського до збірної України.

Про це заявив ексфункціонер.

"Петраков - розумний чоловік, який якщо й зробив якісь помилки на цьому відрізку часу, то він має право приймати ті рішення, які приймає, і виправити себе, якщо зробив помилку.

От Калініченко висловився, що це відповідальність Павелка. Я б так не вважав, бо Павелко має дуже багато людей, які пройшли Крим, рим і мідні труби. Я маю на увазі у футболі. Є з ким порадитись, є у кого запитати, хто на сьогодні гідний очолювати цю ділянку непростої роботи. І ми всі одноголосно були за те, що це має зробити Петраков. Я не голосував, але свою думку висловлював.

Калініченко - я не знаю такого експерта. А взагалі треба бути дуже обережним та акуратним у висловлюваннях, причому у такій категоричній формі. І не треба займатися критиканством. Якщо ви хочете критикувати, ця критика має бути конструктивною, яка дозволить нам усім оцінити це та зробити певні висновки, щоб трішки зростати", - зазначив Коньков.