Українець Олександр Зінченко провів на полі весь матч.

Джерело - Чемпiон.

Гравцям Манчестер Юнайтед потрібно проаналізувати помилки, які вони допустили у матчі проти Вест Гема.

Про це сказав український футболіст містян Олександр Зінченко.

"Це був не день Манчестер Сіті, хоч ми створили багато моментів. На жаль, забити не вдалося і поступилися пенальті. Таке трапляється. Потрібно проаналізувати помилки. Думаю, у нас все буде гаразд", - сказав Зінченко.

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Нагадаємо, Манчестер Сіті у матчі Кубка англійської ліги проти Вест Гема основний час закінчив внічию 0:0, а по пенальті команда поступилася 3:5.