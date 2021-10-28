Ярмоленко і Зінченко отримали оцінки за матч Кубка англійської ліги

Олександр Зінченко отримав найвищу оцінку в команді

Джерело - Чемпiон.

У рамках матчу 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Вест Гем на своєму полі переміг Манчестер Сіті у серії пенальті (5:3). Основний час завершився внічию – 0:0.

Вест Гем - Манчестер Сіті: відеоогляд матчу Кубка Англійської ліги

Авторитетний портал WhoScored, за традицією, оцінив дії футболістів у грі.

Український гравець Ман Сіті Олександр Зінченко отримав найвищу оцінку – 7.5. Українець вийшов на поле у ​​стартовому складі та відіграв усі 90 хвилин зустрічі.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко у складі Вест Гема вийшов у старті та був замінений на 61-й хвилині. За свої дії футболіст отримав 6.2 бали. Менше в команді Андрія тільки у Володимира Цоуфала, який вийшов на заміну на 82-ї хвилини (6.0).

Найкращим гравцем матчу визнали голкіпера "молотобійців" Альфонса Ареоля – 7.8, найгіршим – автор незабитого пенальті у післяматчевій серії Філіп Фоден – 5,6.