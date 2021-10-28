Барселоні доведеться заплатити за Хаві

На посаді головного тренера Барселони Хаві замінить Рональда Кумана

Іспанському футбольному клубу Барселона доведеться заплатити катарському Аль-Садду 1 млн євро за дострокове розірвання контракту з головним тренером Хаві.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією видання, Хаві та Барселона узгоджують деталі майбутнього контракту. Зокрема, з'ясувалося, що аби його укласти, каталонцям доведеться заплатити 1 млн євро відступних нинішньому клубу іспанського тренера - Аль-Садду. Саме така сума прописана в угоді Хаві з катарцями.

Стало відомо, яку суму отримає Куман від Барселони

Разом з головним тренером до Барселони із Аль-Садда переїдуть члени його штабу - Оскар, який є братом Хаві, Серхіо Алегре та фахівець з фізичної підготовки Іван Торрес.

41-річний Хаві з 2019 року тренує Аль-Садд, в якому він завершив кар'єру футболіста.

З 1998 до 2015 року півзахисник виступав за Барселону, з якою став восьмиразовим чемпіоном Іспанії та чотири рази виграв Лігу чемпіонів, а загалом здобув 25 трофеїв.