Стало відомо, яку суму отримає Куман від Барселони

Його було призначено на пост у серпні 2020-го.

Джерело - Чемпiон.

Рональд Куман отримає солідну виплату після звільнення з посади наставника каталонської Барселони.

Як повідомляє авторитетне видання El Pais, керівництво "синьо-гранатових" виплатить 58-річному тренеру 12 мільйонів євро.

Нагадаємо, вчора, 27 жовтня, президент клубу Жоан Лапорта звільнив Кумана після поразки першої команди у поєдинку із Райо Вальєкано (0:1). Очікується, що після міжнародної перерви іспанський гранд очолить Хаві Ернандес. Поки що виконуватиме обов'язки головного тренера Серхі Бархуан.

Зазначимо, що більше, ніж за рік на посаді тренера Барселони Куману вдалося виграти лише Кубок Іспанії.