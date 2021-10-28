Форвард Десни може продовжити кар'єру у Ворсклі

Джерело - Чемпiон.
Форвард Десни Пилип Будківський може продовжити кар'єру у Ворсклі.
Про це повідомляє Telegram-канал Бий-біжи.
Контракт 29-річного нападника з чернігівцями спливає 31 грудня 2021 року і полтавський клуб готовий вступити в контакт з гравцем та підписати його на правах вільного агента.
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Нагадаємо, Будківський перебрався у Десну у січні 2020 року з Зорі. У поточному сезоні провів за команду Олександра Рябоконя 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.