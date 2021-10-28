Хаві погодився очолити Барселону

Джерело - Чемпiон.

Головний тренер Аль-Садда Хаві найближчим часом очолить Барселону.

Про це повідомляє видання Mundo Deportivo.

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Ексфутболіст "синьо-гранатових" погодився очолити каталонський клуб. Наразі сторонам необхідно узгодити кілька моментів. По-перше, потрібно вирішити питання зі звільненням Хаві від зобов'язань перед Аль-Саддом.

По-друге, необхідно погодити тренерський штаб Хаві, а також зарплату його членів.

Повідомляється, що іспанський фахівець очолить Барселону після перерви на матчі збірних та дебютує у новому статусі у матчі проти Еспаньйола 21 листопада.