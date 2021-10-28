Барселона не змогла обіграти Райо Вальєкано вперше з 2002 року

У поєдинку 11-го туру чемпіонату Іспанії з футболу Барселона на виїзді програла Райо Вальєкано з рахунком 0:1. Єдиний гол забив Фалькао на 30-й хвилині зустрічі.

Зазначимо, що раніше каталонський клуб обігрував мадридців 14 разів поспіль. Остання перемога Райо Вальєкано над "синьо-гранатовими" відбулася сьомого грудня 2002 року (1:0).

Після матчу головного тренера Барселони Рональда Кумана звільнили зі своєї посади. Головним кандидатом на посаду нового наставника називають Хаві.