Півзахисник Шахтаря зацікавив клуби АПЛ

Контракт гравця із Шахтарем розрахований до кінця 2023 року

22-річний атакувальний півзахисник Шахтаря Манор Соломон зацікавив низку клубів англійської Прем'єр-ліги.

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Про це повідомляє TeamTalk.

Ще до переїзду ізраїльтянина в Україну інтерес до нього виявляв Манчестер Сіті, який продовжує відслідковувати прогрес Соломона.

Арсенал та Астон Вілла раніше також прицінювалися до Соломона, і нині ці клуби очікують, що зможуть домовитися з Шахтарем щодо трансферу вінгера у січні.

Також активно за ситуацією навколо Соломона спостерігають Тоттенгем, Евертон, Брайтон і Саутгемптон.

Нагадаємо, контракт Соломона із Шахтарем розрахований до кінця 2023 року. Його оцінювальна вартість на Transfermarkt – 20 мільйонів євро.