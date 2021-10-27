Шахтар розгромив Чорноморець у Кубку України

Джерело - Чемпіон.
У рамках 1/8 фіналу Кубка України Чорноморець вдома поступився Шахтарю.
Матч завершився з рахунком 3:0 на користь гірників.
Кубок України
1/8 фіналу, 27 жовтня
Чорноморець - Шахтар 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 65 Фернанду, 0:2 - 72 Антоніо, 0:3 - 82 Дентінью
Чорноморець: Варакута - Скорко, Біловар, Дубко, Кузик - Смирний (Михайленко 67), Вачіберадзе (Кравченко 85), Тлумак - Цітаішвілі (Авагімян 67), Ванат (Бугай 78), Брагару (Довго 78)
Шахтар: Пятов - Конопля (Додо 60), Вітао, Кривцов, Корнієнко (Ісмаїлі 60) - Бондаренко, Антоніо - Тете (Марлос 78), Судаков, Соломон (Мудрик 70) - Фернандо (Дентінью 70)
Попередження: Смирний 15, Цітаішвілі 66 - Конопля 37
Нагадаємо, Динамо вибило Маріуполь з Кубка України.