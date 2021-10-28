Лень і Михайлюк провели вдалі матчі в НБА

Команди українців здобули перемоги.

Джерело - Чемпiон.

Гравці збірної України Олексій Лень та Святослав Михайлюк провели чергові матчі у регулярному чемпіонаті НБА.

Лень набрав 10 очок і допоміг Сакраменто обіграти Фінікс (110:107). За 18 хвилин на майданчику Олексій реалізував 3-4 кидки з гри (2-2 триочкові, 2-2 штрафні), зробив 3 підбирання, 1 блок-шот, 1 перехоплення і віддав 1 передачу.

Святослав Михайлюк набрав 7 очок у матчі Торонто та Індіани (118:100). За 11 хвилин на паркеті Святослав реалізував 3-4 кидки з гри (1-2 триочкові), зробив 1 підбирання та 2 перехоплення.