Портленд розібрався з Мемфісом, Бруклін поступився Маямі. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпiон.
У Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Важливо: Прометей здобув першу перемогу у Лізі чемпіонів ФІБА
НБА. Регулярний чемпіонат
28 жовтня
Новий Орлеан - Атланта 99:102 (33:19, 26:34, 18:31, 22:18)
Мілуокі - Міннесота 108:113 (34:44, 24:22, 21:28, 29:19)
Торонто - Індіана 118:100 (29:24, 28:24, 30:23, 31:29)
Оклахома-Сіті - Лейкерс 123:115 (19:41, 37:31, 41:23, 26:20)
Орландо - Шарлотт 111:120 (31:31, 30:33, 32:27, 18:29)
Портленд - Мемфіс 116:96 (24:27, 27:30, 36:20, 29:19)
Бруклін - Маямі 93:106 (22:29, 29:20, 23:32, 19:25)
Фінікс - Сакраменто 107:110 (29:23, 32:30, 15:29, 31:28)
Бостон - Вашингтон 107:116 (19:24, 33:38, 34:25, 21:29)
Кліпперс - Клівленд 79:92 (14:23, 26:24, 24:25, 15:20)