 Металлист - Альянс: Где и когда смотреть онлайн матч Первой лиги | Футбол | Champion.com.ua
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Металіст - Альянс: Де дивитися матч Першої ліги

Сьогодні 18:40 116 0
Матч відбудеться у понеділок, 1 листопада
Металіст - Альянс: Де дивитися матч Першої ліги
#Металіст, #Альянс

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру української Першої ліги харківський Металіст прийме Альянс.

Матч відбудеться у понеділок, 1 листопада. Початок матчу о 18:30 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 3.

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