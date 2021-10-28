Металіст - Альянс: Де дивитися матч Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 16-го туру української Першої ліги харківський Металіст прийме Альянс.
Матч відбудеться у понеділок, 1 листопада. Початок матчу о 18:30 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 3.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 16-го туру української Першої ліги харківський Металіст прийме Альянс.
Матч відбудеться у понеділок, 1 листопада. Початок матчу о 18:30 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 3.