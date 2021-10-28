Ворскла - Чорноморець: Де дивитися матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 13-го туру УПЛ полтавська Ворскла прийме одеський Чорноморець.
Матч відбудеться у понеділок, 1 листопада. Початок матчу о 19:30 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 13-го туру УПЛ полтавська Ворскла прийме одеський Чорноморець.
Матч відбудеться у понеділок, 1 листопада. Початок матчу о 19:30 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.