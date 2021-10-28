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Шахтар - Десна: Де дивитися матч УПЛ

Сьогодні 04:32 131 0
Матч відбудеться у суботу, 30 жовтня
Шахтар - Десна: Де дивитися матч УПЛ
#Шахтар, #Десна

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13-го туру УПЛ донецький Шахтар зустрінеться з чернігівською Десною.

Матч відбудеться у суботу, 30 жовтня. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.

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