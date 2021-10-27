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Чорноморець - Шахтар 0:3. Огляд матчу

Вчора 22:55 180 0
Огляд матчу Чорноморець - Шахтар
Чорноморець - Шахтар 0:3. Огляд матчу
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У рамках 1/8 фіналу Кубка України Чорноморець вдома поступився Шахтарю.

Кубок України 

1/8 фіналу, 27 жовтня

Чорноморець - Шахтар 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 65 Фернанду, 0:2 - 72 Антоніо, 0:3 - 82 Дентінью

Чорноморець: Варакута - Скорко, Біловар, Дубко, Кузик - Смирний (Михайленко 67), Вачіберадзе (Кравченко 85), Тлумак - Цітаішвілі (Авагімян 67), Ванат (Бугай 78), Брагару (Довго 78)

Шахтар: Пятов - Конопля (Додо 60), Вітао, Кривцов, Корнієнко (Ісмаїлі 60) - Бондаренко, Антоніо - Тете (Марлос 78), Судаков, Соломон (Мудрик 70) - Фернандо (Дентінью 70)

Попередження: Смирний 15, Цітаішвілі 66 - Конопля 37

Нагадаємо, Динамо вибило Маріуполь з Кубка України.

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