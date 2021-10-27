Конопля та Судаков у старті Шахтаря на гру проти Чорноморця

Джерело - Чемпіон.
У рамках 1/8 фіналу Кубка України Чорноморець прийме Шахтар.
Стартові склади команд.
Чорноморець: Варакута, Дубко, Біловар, Кузик, Скорко, Вачіберідзе, Тлумак, Брагару, Смирний, Цитаїшвілі, Ванат
У запасі: Паламарчук, Долгов, Михайленко, Кравченко, Ісаєнко, Авагімян, Бугай, Мащенко, Сухоруч
Шахтар: Пятов, Конопля, Вітао, Кривцов, Корнієнко, Маркос, Бондаренко, Тете, Судаков, Соломон, Фернандо.
Запасні: Трубін, Додо, Бондар, Ісмаїлі, Майкон, Марлос, Мудрік, Дентіньо, Сікан.
Нагадаємо, Динамо вибило Маріуполь з Кубка України.