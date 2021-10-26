Олександрія розібралася з Металістом 1925 в 1/8 Кубка України

Джерело - Чемпіон.
В 1/8 фіналу Кубка України Металіст вдома поступився Олександрії.
Матч завершився з рахунком 5:2 на користь гостей.
Кубок України
1/8 фіналу, 26 жовтня
Металіст 1925 - Олександрія 2:5 (0:2)
Голи: 0:1 - 24 Мустафаєв, 0:2 - 28 Мустафаєв, 0:3 - 52 Копина, 1:3 - 63 Криськів, 1:4 - 70 Кирюханцев, 2:4 - 85 Ременюк, 2:5 - 90+1 Устименко
Металіст 1925: Сидоренко (к), Фабіньо, Шершень, Ченбай, Западня (Кверквелія 59), Габелок, Савін (Ременюк 59), Криськів, Голодюк (Задерака 79), Протасов, Марлісон (Зубков 79)
Запас: Шеліхов, Коваленко І., Єрмаков В., Квакіч, Батюшин
Олександрія: Горох, Мельник, Спінеллі (Устименко 46), Третьяков (Кирюханцев 46), Дришлюк, Кожушко (Новіков 80), Мустафаєв, Демченко, Копина (Ситников 90+2), Фомба (Чубатий 800, Дубра (к)
Запас: Єрмаков Г., Бухал
Попередження: Кожушко 77