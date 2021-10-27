Верес - Ворскла 1:3. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/8 фіналу Кубку України полтавська Ворскла на виїзді переграла рівненський Верес.
21 хвилина. Відео голу Кане
67 хвилина. Відео голу Пешича
83 хвилина. Відео голу Яворського
90+3 хвилина. Відео голу Сергійчука
Верес - Ворскла 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 21 Кане, 0:2 - 67 Пешич, 0:3 - 83 Яворський, 1:3 - 90+3 Сергійчук (пен)
Ворскла: Різник, Пердута, Тамм, Яворський, Якубу (Кушніренко 73), Пешич, Челядін, Тілль (Хрипчук 89), Кане (Амількар 87), Степанюк (Павлюк 87), Рангел
Верес: Кичак, Шестаков (Солдат 73), Гончаренко, Махнєв, Немчанінов, Петько, Полюлях (Панасенко 63), Дахновський, Гегедош (Тимофієнко 73), Г.Пасіч, Сергійчук
Попередження: Г.Пасіч 11, Петько 54, Панасенко 65 - Степанюк 56, Яворський 74
Вилучення: Дахновський 71
Нагадаємо, вчора Олександрія розібралася з Металістом 1925 в 1/8 Кубка України