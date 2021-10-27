Суд звільнив захисника Баварії від ув'язнення

Джерело - Чемпiон.

Вищий суд Мадрида ухвалив вирок у справі захисника Баварії Лукаса Ернандеса.

Про це повідомляє Bild.

Нагадаємо, французькому футболісту загрожували шість місяців в'язниці за порушення судової заборони наближатися до дружини. Суд, розглянувши справу, прийняв рішення призначити футболісту випробувальний термін чотири роки, протягом якого він не повинен вчиняти нових злочинів. Також йому доведеться сплатити 96 тисяч євро штрафу.

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У 2017 році Ернандес, бувши гравцем мадридського Атлетіко, побився зі своєю майбутньою дружиною Амелією де ла Оса Лоренте. Тоді суд наклав на Луку заборону наближатися до дівчини упродовж шести місяців.

Через деякий час пара помирилася і гравець порушив постанову, вирушивши з коханою на Багами.

Захисник виступає у складі Баварії з 2019 року. Цього сезону він провів за мюнхенців сім матчів, не відзначившись результативними діями.