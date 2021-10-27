У Росії запропонували провести матч Динамо - Спартак

Джерело - sport-express.
Ексгравець московського Спартака та збірної СРСР Юрій Гаврилов впевнений, що провести матч між двома клубами реально, і це попри війну на Донбасі.
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Про це сказав сам найкращий бомбардир чемпіонату СРСР 1983 року.
"Чому б і не провести зараз таку гру? Раніше такі матчі були. Потім вони припинилися через політичну ситуацію.
Сумую не за матчами, а за друзями, з якими грав за збірну СРСР, зустрічався у Москві та Києві. Я хотів би зустрітися з друзями.
Якби зараз керівництво клубів домовилося провести такий матч, було б добре. Не беруся сказати, хто був би сильнішим, обидві команди не надто блищать у Європі", – сказав Гаврилов.
Слід зазначити, що у 2014 році УЄФА розвела матчі українських та російських клубів у єврокубкових турнірах у зв'язку з війною на Донбасі та окупації Росією українського Криму.