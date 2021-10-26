Рулав Одд переграв Білий Барс у 24 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У перенесеному матчі 24 туру УХЛ Рулав Одд вдома обіграв Білий Барс.
Матч завершився з рахунком 4:2 на користь харківського клубу.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
24 тур, 26 жовтня
Рулав Одд - Білий Барс 4:2 (0:1; 2:0; 2:1)
Шайби: 0:1 Брага (Бородай), 14:12. 1:1 Жигалов (Рибницький, Басков – більш.), 31:02. 2:1 Бондаренко (Савенков, Єгоров), 33:02. 3:1 Басков (Сурсов, Бондаренко – більш.), 42:28. 4:1 Кисельов (Рибницький, Єгоров – менш.), 46:39. 4:2 Бородай (Дахновський, Качан), 55:41.
Раніше Кременчук знищив Білий Барс.