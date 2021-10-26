Поганий дзвіночок для УПЛ - Циганик про вилучення у матчі Ворскла - Шахтар

Журналіст Ігор Циганик вважає спірним момент у матчі Ворскла - Шахтар, в якому суддя вилучив лідера господарів Олів'є Тілля.

Про це розповів сам журналіст.

"Хвилює ця ситуація. Не хочеться повертатися у 2012 рік, коли деяким командам робили зелене світло. Суддя мав право вилучити Тілля, але я боюся, що всі команди, які будуть амбіційними проти Шахтаря, можуть закінчувати 10 проти 11. Поганий дзвіночок для нашого чемпіонату. Ворскла в рівних складах могла не програти Шахтарю.

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Упевнений, і не програла б. Це моє бачення. І сигнал тим, хто хоче відбирати очки. Показовий момент, і після розгрому 0:5 від Реала потрібно було підстрахуватися, щоб не втратити очки", - сказав Циганик.