 Поганий дзвіночок для УПЛ - Циганик про вилучення у матчі Ворскла - Шахтар | Футбол | Champion.com.ua
Маліновський у заявці: Склад збірної України на вирішальний матч відбору ЧС-2022
Вчора 16:42 6582
Олександрія розібралася з Металістом 1925 в 1/8 Кубка України
Сьогодні 21:24 249 1
Кубок України. Металіст 1925 - Олександрія: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:21 1557
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили
Сьогодні 12:15 883
Безус потрапив до команди тижня чемпіонату Бельгії
Сьогодні 10:42 389
Ярославський: Я витягнув Євро для України у чотирьох містах
Сьогодні 07:56 1680
Головко: Мессі пощастило, що я проти нього не грав
Вчора 22:29 970 1
Ярославський - про Курченка: Спіймати б те цуценя та вуха надерти за те, що він накоїв
Вчора 16:05 2899 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Вчора 16:01 7027
Підтримаємо Динамо в Лісабоні!
Вчора 11:51 966
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Фанатка після хет-трику у матчі НХЛ викинула на лід свій бюстгальтер
Фанатка після хет-трику у матчі НХЛ викинула на лід свій бюстгальтер Віктор Слюсаренко
Сьогодні 20:41 341
20-річний Мустафаєв ефектно оформив швидкий дубль у матчі Кубку України з Металістом 1925
20-річний Мустафаєв ефектно оформив швидкий дубль у матчі Кубку України з Металістом 1925 Віктор Слюсаренко
Сьогодні 20:05 561
Я люблю тебе, Мауро: Ванда Нара повернулася до Ікарді
Я люблю тебе, Мауро: Ванда Нара повернулася до Ікарді Віктор Слюсаренко
Сьогодні 19:25 211
У чемпіонаті України U-19 увесь матч у воротах відіграв номінальний захисник
У чемпіонаті України U-19 увесь матч у воротах відіграв номінальний захисник Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:26 381
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Андрій Дунець
Сьогодні 12:15 875
Володимир Кличко вшанував пам'ять Стюарда
Володимир Кличко вшанував пам'ять Стюарда Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:26 399
Лисиця на полі: В Естонії футбольний матч перервали через гостя з лісу
Лисиця на полі: В Естонії футбольний матч перервали через гостя з лісу Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:06 514
Переможний гол на 90+1 хвилині: Гречишкін забив дебютний гол у складі Генчлербірлігі
Переможний гол на 90+1 хвилині: Гречишкін забив дебютний гол у складі Генчлербірлігі Віктор Слюсаренко
Вчора 22:48 854
Фердінанд потрапив до лікарні через матч Манчестер Юнайтед - Ліверпуль
Фердінанд потрапив до лікарні через матч Манчестер Юнайтед - Ліверпуль Віктор Слюсаренко
Вчора 18:50 676
Виграв 20 тисяч доларів: Вболівальник Оклахоми потрапив з центру майданчика
Виграв 20 тисяч доларів: Вболівальник Оклахоми потрапив з центру майданчика Віктор Слюсаренко
Вчора 17:22 1225
Підготовка на піску: Ломаченко показав, як готується до бою з Коммі
Підготовка на піску: Ломаченко показав, як готується до бою з Коммі Віктор Слюсаренко
Вчора 15:14 528
Удар скорпіона: Нападник Гронінгена забив фантастичний гол у стилі Матузалема
Удар скорпіона: Нападник Гронінгена забив фантастичний гол у стилі Матузалема Віктор Слюсаренко
Вчора 13:29 1332
Фанати Марселя кидали предмети у Неймара під час кутових
Фанати Марселя кидали предмети у Неймара під час кутових Віктор Слюсаренко
Вчора 12:20 325
Уболівальники Спартака були жорстоко побиті поліцією у перерві матчу з Зенітом
Уболівальники Спартака були жорстоко побиті поліцією у перерві матчу з Зенітом Віктор Слюсаренко
Вчора 10:14 2081
Куман - другий тренер в історії Ла-Ліги, який програв свої перші три Ель Класіко
Куман - другий тренер в історії Ла-Ліги, який програв свої перші три Ель Класіко Віктор Слюсаренко
Вчора 08:46 1093
Фанати Барселони напали на автомобіль Кумана після поразки від Реала. ВІДЕО
Фанати Барселони напали на автомобіль Кумана після поразки від Реала. ВІДЕО Віктор Слюсаренко
Вчора 07:27 1370
Першому клубу в історії футболу виповнилося 164 роки
Першому клубу в історії футболу виповнилося 164 роки Максим Буйдин
24.10.2021 22:00 5546 2
Українець двічі пробивав пенальті: Безус забив гол у ворота Генка
Українець двічі пробивав пенальті: Безус забив гол у ворота Генка Віктор Слюсаренко
24.10.2021 20:53 1317
Ти бачив Барселону проти нас? Луческу накричав на арбітра матчу зі СК Дніпро-1
Ти бачив Барселону проти нас? Луческу накричав на арбітра матчу зі СК Дніпро-1 Віктор Слюсаренко
24.10.2021 18:48 1050
Відео дня. Віват Король: Мілевський зі сльозами на очах попрощався з уболівальниками
Відео дня. Віват Король: Мілевський зі сльозами на очах попрощався з уболівальниками Андрій Твердохліб
24.10.2021 18:46 2766
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:55 Футбол Алавес обіграв Ельче в 11 турі Ла-Ліги 13
21:39 Футбол Спеція з Коваленком зіграла внічию з Дженоа, Салернітана вирвала перемогу у Венеції. Результати 10 туру Серії А 112
21:24 Футбол Олександрія розібралася з Металістом 1925 в 1/8 Кубка України 249 1
21:11 Футбол Лідера Олександрії прооперували в Італії 135
20:57 Хокей. УХЛ Кременчук розгромив Дніпро у 14 турі УХЛ 135
20:41 Блог Фанатка після хет-трику у матчі НХЛ викинула на лід свій бюстгальтер 353
20:41 Футбол Поганий дзвіночок для УПЛ - Циганик про вилучення у матчі Ворскла - Шахтар 481
20:27 Футбол Вольфсбург призначив нового головного тренера 205
20:13 Футбол Син Реброва: Тато має амбіції очолити збірну України 317
20:05 Блог 20-річний Мустафаєв ефектно оформив швидкий дубль у матчі Кубку України з Металістом 1925 568
19:56 Інше Оргкомітет Олімпіади-2022 презентував дизайн медалей 229
19:42 Футбол Україна - Іспанія 0:6. Огляд матчу 673
19:25 Блог Я люблю тебе, Мауро: Ванда Нара повернулася до Ікарді 213
19:24 Футбол Коваленко - в основі Спеції на матч проти Дженоа 229
19:21 Пряма трансляція Кубок України. Металіст 1925 - Олександрія: онлайн-трансляція. LIVE 1557
19:15 Футбол Металіст 1925 – Олександрія. Стартові склади команд на матч Кубка України 398
19:00 Пряма трансляція УПЛ. Дніпро-1 - Минай: онлайн-трансляція. LIVE 169
18:57 Футбол Збірна Іспанії розгромила Україну у відборі на ЧС-2023 637
18:45 Пряма трансляція УПЛ. Ворскла - Чорноморець: онлайн-трансляція. LIVE 279
18:44 Теніс Снігур успішно стартувала на турнірі у Франції 254
18:30 Пряма трансляція УПЛ. Металіст 1925 - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE 197
18:28 Бокс Промоутер назвав дату бою Усик - Ф'юрі 488
18:25 Футбол Ліга чемпіонів. Динамо - Барселона: матч-центр 440
18:15 Пряма трансляція УПЛ. Рух - Олександрія: онлайн-трансляція. LIVE 181
18:14 Футбол Селезньов: Караваєв просився сісти зі мною за стіл, а тепер ще рот відкриває 1159

Поганий дзвіночок для УПЛ - Циганик про вилучення у матчі Ворскла - Шахтар

Сьогодні 20:41 481 0
Ігор Циганик прокоментував вилучення у матчі Ворскла - Шахтар
Поганий дзвіночок для УПЛ - Циганик про вилучення у матчі Ворскла - Шахтар
#Ворскла

Джерело - Чемпіон.

Журналіст Ігор Циганик вважає спірним момент у матчі Ворскла - Шахтар, в якому суддя вилучив лідера господарів Олів'є Тілля.

Про це розповів сам журналіст.

"Хвилює ця ситуація. Не хочеться повертатися у 2012 рік, коли деяким командам робили зелене світло. Суддя мав право вилучити Тілля, але я боюся, що всі команди, які будуть амбіційними проти Шахтаря, можуть закінчувати 10 проти 11. Поганий дзвіночок для нашого чемпіонату. Ворскла в рівних складах могла не програти Шахтарю.

Актуально: Ворскла - Шахтар 0:2. Огляд матчу

Упевнений, і не програла б. Це моє бачення. І сигнал тим, хто хоче відбирати очки. Показовий момент, і після розгрому 0:5 від Реала потрібно було підстрахуватися, щоб не втратити очки", - сказав Циганик.

Коментарі ()