Джерело - Чемпіон.
Шахтар здобув перемогу над Ворсклою в рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України -УПЛ
12 тур, 23 жовтня
Ворскла - Шахтар 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 65 Тете, 0:2 - 79 Соломон
Ворскла: Різник, Пердута, Якубу, Скляр(Пешич 49), Тілль, Степанюк, Яворський, Тамм, Челядін, Кане, Рангел
Запасні: Ткаченко, Павлюк, Крупський, Амількар, Кушніренко
Шахтар: Трубін, Додо, Марлон, Степаненко(Судаков 56), Майкон, Марлос, Патрік(Сікан 46), Ісмаїлі(Коноплня 82), Педріньо(Тете 46), Бондар, Фернандо(Соломон 46)
Запасні: Пятов, Вітао, Бондаренко, Мудрик
Попередження: Тілль 19, Тілль 29, Фернандо 41, Пердута 59
Червона картка: Тілль 29 (друга жовта)
Раніше Верес розібрався з Маріуполем.