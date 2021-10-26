Атмосфера, яка створена на базі Дніпра-1, сприяє постійній концентрації головного тренера.

Про це заявив наставник дніпрян Ігор Йовичевич.

"Наша база є однією з найкращих у країні, створені всі умови для роботи та відпочинку. Мені зовсім не потрібно відключатися від футболу. Навпаки, я хочу зберігати постійну концентрацію, і атмосфера, створена на базі, якнайкраще сприяє цьому", - сказав Йовічевич.