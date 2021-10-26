Венгер про трансфер Роналду в МЮ: Це не була помилка

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду все ще здатен забивати ключові голи і приносити своїй команді перемоги.

Про це заявив колишній тренер Арсеналу Арсен Венгер.

"Я не сказав би, що це була помилка. Але, звісно, був певний емоційний момент – він був таким фантастичним гравцем. Вірю, що Роналду все ще може забивати голи, які потрібні команді. Чи може він робити це постійно проводячи ігри з дуже високою інтенсивністю?", - зауважив фахівець.