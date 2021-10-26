Венгер про трансфер Роналду в МЮ: Це не була помилка

Джерело - Metro.
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду все ще здатен забивати ключові голи і приносити своїй команді перемоги.
Про це заявив колишній тренер Арсеналу Арсен Венгер.
"Я не сказав би, що це була помилка. Але, звісно, був певний емоційний момент – він був таким фантастичним гравцем. Вірю, що Роналду все ще може забивати голи, які потрібні команді. Чи може він робити це постійно проводячи ігри з дуже високою інтенсивністю?", - зауважив фахівець.
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"Коли ви купуєте такого гравця, секрет полягає у балансі команди. Роналду здатний вигравати для вас матчі, але щоб грати з ним у складі, вам потрібно знайти баланс навколо нього", – сказав Венгер.