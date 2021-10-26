Джерело - Чемпіон.
Саутгемптон та Бернлі не визначили сильнішого в 9 турі англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
9 тур, 23 жовтня
Саутгемптон - Бернлі 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 13 Корне, 1:1 - 41 Лівраменто, 2:1 - 50 Броя, 2:2 - 57 Корне
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Джерело - Чемпіон.
Саутгемптон та Бернлі не визначили сильнішого в 9 турі англійської Прем'єр-ліги.
Саутгемптон - Бернлі 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 13 Корне, 1:1 - 41 Лівраменто, 2:1 - 50 Броя, 2:2 - 57 Корне