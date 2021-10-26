Корне оформив дубль

Джерело - Чемпіон.

Саутгемптон та Бернлі не визначили сильнішого в 9 турі англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

9 тур, 23 жовтня

Саутгемптон - Бернлі 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 13 Корне, 1:1 - 41 Лівраменто, 2:1 - 50 Броя, 2:2 - 57 Корне