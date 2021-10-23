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Манчестер Сіті розгромив Брайтон, Челсі познущався над Норвічем. Результати матчів 9 туру АПЛ

Сьогодні 21:30 885 0
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Манчестер Сіті розгромив Брайтон, Челсі познущався над Норвічем. Результати матчів 9 туру АПЛ
#АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 9-у турі АПЛ відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Англії - АПЛ
9 тур, 23 жовтня

Челсі - Норвіч 7:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 8 Маунт, 2:0 - 18 Хадсон-Одої, 3:0 - 42 Джеймс, 4:0 - 57 Чілвелл, 5:0 - 62 автогол Ааронс, 6:0 - 85 Маунт(П), 7:0 - 90+1 Маунт

Евертон - Вотфорд 2:5 (1:1)

Голи: 1:0 - 3 Девіс, 1:1 - 13 Кінг, 2:1 - 63 Річарлісон, 2:2 - 78 Куцка, 2:3 - 80 Кінг, 2:4 - 86 Кінг, 2:5 - 90+1 Денніс

Крістал Пелес - Ньюкасл 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Бентеке, 1:1 - 65 Вілсон

Лідс - Вулвергемптон 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Хван Хі Чхан, 1:1 - 90+3 Родріго(П)

Саутгемптон - Бернлі 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 13 Корне, 1:1 - 41 Лівраменто, 2:1 - 50 Броя, 2:2 - 57 Корне

Брайтон - Манчестер Сіті 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 13 Гюндаган, 0:2 - 28 Фоден, 0:3 - 31 Фоден, 1:3 - 81 Маккалістер(П)

Українець Олександр Зінченко провів матч на лаві для запасних.

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