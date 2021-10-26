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Головко: У мене немає динамівського серця

Сьогодні 10:33 183 0
Фахівцю дуже не подобається, коли кажуть погано про динамівські серця
Головко: У мене немає динамівського серця
#Головко, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Динамо Олександр Головко позитивно ставиться до призначення Мірчі Луческу наставником київської команди.

Про це заявив сам фахівець.

"Луческу - це добре для Динамо" чи ні? Це правильний хід Суркіса? Звісно.

Говорю як динамівське серце? У мене немає динамівського серця. У мене є повага до клубу, а у клубу є повага до мене. Динамівське серце - це дуже класний бренд.

Мені дуже не подобається, коли кажуть погано про динамівські серця, як про образу. Динамівське серце мається на увазі під собою, що суспільне вище особистого. Тобто все заради команди.

А люди, які починають називати одну, другу, третю прізвища, мовляв, вони з динамівським серцем, то це така тема, що я свої інтереси ставлю на друге місце після інтересів команди. Це моє уявлення. Коли говорять "Ось, ще один динамівець. З серцем там якимось ", я кажу, що не треба так. Це як прапор, символ. Я добре ставлюся до всіх динамівцям, через яких проходив, тому що вони дали мені путівку в життя. Це клуб, який зробив мене мною і дав можливості", - сказав Головко.

 

Раніше, Вацко заявив, що лише один футболіст Динамо не боявся грати проти Барселони.

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