Федецький: У свій час готовий був перейти до Спартака

Колишній гравець львівських Карпат Артем Федецький міг перейти до московського Спартака.

Про це заявив сам ексгравець.

"Димінський хотів підписати зі мною повноцінний контракт, щоб потім мене продати. На той момент мені казав, на той час генеральний директор, Дедишин Ігор Михайлович, у моїх послугах був зацікавлений Спартак. Давали 7 чи 8 млн євро і мені хороший контракт.

Чи поїхав би тоді до Москви? Тоді можливо б так. Тоді були нормальні часи. Михалик поїхав до Локомотиву. До війни були сусідами. Зараз ніколи б в житті. І чи будемо добре жити чи погано. Я більше ніколи туди не поїду. І мій син не поїде туди грати. Він це добре розуміє.

Коли закінчувався контракт з Дніпро телефонував агент з Росії і пропонував перейти до місцевого клубу. Пропонував контракт 2 млн євро у рік плюс бонус за підпис. Я відповів, що мене це не цікавить", - зазначив Федецький.