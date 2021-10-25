 Роналду прокоментував поразку МЮ від Ліверпуля 0:5 | Футбол | Champion.com.ua
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Роналду про 0:5 від Ліверпуля: Фанати Манчестер Юнайтед заслуговують більшого

Сьогодні 11:30 424 0
Лідер МЮ прокоментував розгромну поразку
Роналду про 0:5 від Ліверпуля: Фанати Манчестер Юнайтед заслуговують більшого
#Манчестер Юнайтед, #Роналду

Джерело - Чемпіон.

Гравці Манчестер Юнайтед відповідальні за розгромну поразку від Ліверпуля в 9 турі АПЛ (0:5).

  АктуальноМанчестер Юнайтед - Ліверпуль 0:5. Огляд матчу

Про це заявив лідер манкуніанців Кріштіану Роналду.

"Іноді ми отримуємо не той результат, за який боремося. Іноді ми отримуємо не той результат, що нам потрібен. Ми відповідаємо за це, тільки ми, звинувачувати більше нікого. Наші фанати знову потрясли своєю підтримкою. Вони заслуговують більшого, набагато більшого, і ми повинні зробити це. Час настав!", - написав Роналду

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Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Нагадаємо, Салах став першим гравцем, який зробив хет-трик у ворота МЮ на Олд Траффорд.

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