Гравці Манчестер Юнайтед відповідальні за розгромну поразку від Ліверпуля в 9 турі АПЛ (0:5).

Актуально: Манчестер Юнайтед - Ліверпуль 0:5. Огляд матчу

Про це заявив лідер манкуніанців Кріштіану Роналду.

"Іноді ми отримуємо не той результат, за який боремося. Іноді ми отримуємо не той результат, що нам потрібен. Ми відповідаємо за це, тільки ми, звинувачувати більше нікого. Наші фанати знову потрясли своєю підтримкою. Вони заслуговують більшого, набагато більшого, і ми повинні зробити це. Час настав!", - написав Роналду