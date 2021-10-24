Ліверпуль розгромив Манчестер Юнайтед з рахунком 0:5

Джерело - Чемпіон.

Мохаммед Салах оформив хет-трик у матчі 9 туру АПЛ Манчестер Юнайтед - Ліверпуль (0:5).

Єгиптянин став першим гравцем в історії, якому вдалося забити три голи у ворота манкуніанців у рамках чемпіонату Англії на Олд Траффорд. Загалом вінгер Ліверпуля перший за 18 років гравець, хто відзначився тричі у ворота МЮ. В останній раз хет-трик на Олд Траффорд зробив легендарний Роналдо у 2003 році.

Також Салах забив 106-й гол в АПЛ і побив рекорд Дід'є Дрогба за кількістю м'ячів, які забивали африканські гравці в АПЛ.