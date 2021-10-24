Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал здобув мінімальну перемогу над каталонською Барселоною в рамках 10-го туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
10 тур, 24 жовтня
Голи: 0:1 - 32 Алаба, 0:2 - 90+4 Васкес, 1:2 - 90+7 Агуеро
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал здобув мінімальну перемогу над каталонською Барселоною в рамках 10-го туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
10 тур, 24 жовтня
Голи: 0:1 - 32 Алаба, 0:2 - 90+4 Васкес, 1:2 - 90+7 Агуеро