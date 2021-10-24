Моралес оформив дубль у звітному турі

Джерело - Чемпіон.

У 10-му турі іспанської Ла-Ліги відбулися три матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

10 тур, 24 жовтня

Севілья - Леванте 5:3 (3:1)

Голи: 1:0 - 8 Торрес, 2:0 - 24 Мір, 2:1 - 33 Моралес, 3:1 - 38 Карлос, 4:1 - 50 Ель-Хаддаді, 4:2 - 55 Моралес, 4:3 - 62 Мелеро, 5:3 - 64 Фернандо

Барселона - Реал 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Алаба, 0:2 - 90+4 Васкес, 1:2 - 90+7 Агуеро

Бетіс - Райо Вальєкано 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 22 Морено, 2:0 - 24 Хуанмі, 2:1 - 45+1 Нтека, 2:2 - 65 Гарсія, 3:2 - 75 Хосе(П)

Сьогодні, 24 жовтня, у Ла-Лізі відбудеться ще один матч:

22:00. Атлетіко - Реал Сосьєдад