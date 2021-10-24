Рішення щодо нападника прийматиме Сімеоне

Джерело - Marca.

Нападник Атлетіко Луїс Суарес може покинути мадридський клуб влітку.

Про це повідомляє Marca.

У 34-річного уругвайця є контракт до 2022 року і наразі неясно, чи продовжать "матрацники" угоду.

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Суарес має намір виступати на найвищому рівні ще кілька сезонів. Але Атлетіко не поспішає приймати рішення і хоче в динаміці подивитися на його фізичну форму.

Слово головного тренера, Дієго Сімеоне, буде вирішальним при ухваленні рішення.