Джерело - Marca.
Нападник Атлетіко Луїс Суарес може покинути мадридський клуб влітку.
Про це повідомляє Marca.
У 34-річного уругвайця є контракт до 2022 року і наразі неясно, чи продовжать "матрацники" угоду.
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Суарес має намір виступати на найвищому рівні ще кілька сезонів. Але Атлетіко не поспішає приймати рішення і хоче в динаміці подивитися на його фізичну форму.
Слово головного тренера, Дієго Сімеоне, буде вирішальним при ухваленні рішення.