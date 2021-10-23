Евра: Суарес сказав, що вдарив мене, тому що я чорний

Гравці зіткнулися, коли уругваєць грав за Ліверпуль

Джерело - The Times.

Нападник Атлетіко Луїс Суарес проявив дискримінацію на основі расизму щодо колишнього захисника Манчестер Юнайтед Патріса Евра.

Про це француз написав у своїй автобіографії.

"Ми грали з Ліверпулем на виїзді 15 жовтня 2011-го і очікували чергову складну гру на стадіоні, де Юнайтед насилу набирає очки. На 58-й хвилині рахунок був 0:0, і Луїс Суарес вдарив мене по коліну.

Через кілька хвилин Ліверпуль заробив кутовий, і Суарес став поряд зі мною.

- Чорт забирай, чому ти вдарив мене? - запитав я у нього.

- Тому що ти чорний, - відповів Суарес.

Я не міг повірити в те, що він сказав.

- Скажи це ще раз, і я тебе вдарю, - сказав я.

- Я не розмовляю з чорними, - відповів він", - написав Евра в своїй книзі.

Нагадаємо, захисник Донбасу після расистського скандалу залишив клуб.