Джерело - Чемпіон.
Зоря зіграє проти Колоса у дванадцятому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Зоря: Мацапура, Фаворов, Імереков, Снурніцин, Хомченовський, Цвек, Булеца, Луньов, Гладкий, Аллахяр, Шахаб
Запасні: Жилкін, Руфаті, Рейс, Алібеков, Казаков, Крістіан, Нагнойний, Фрімпонг, Гільєрме
Колос: Фесюн, Ром, Павловець, Новак, Чорноморець, Чурко, Мілько, Богданов, Ільїн, Ренан, Лисенко
Запасні: Маханьков, Гавриш, Петров, Нгамба, Задоя, Велетень, Костишин, Нурієв, Сітчінава
Поєдинок розпочнеться о 19:30.
Нагадаємо, Динамо упевнено перемогло Дніпро-1.