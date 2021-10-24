УПЛ. Рух на Минай не виявили сильнішого у 12 турі

Господарі двічі відігравалися по ходу матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 12-го туру української Прем’єр-Ліги львівський Рух приймав Минай.

У першому таймі Минай завдяки голу Ахмедзаде вийшов вперед. На 48-ій хвилині матчу львівській команді вдалося зрівняти рахунок. Альваренга з 16 метрів наважився на удар у дальній нижній кут воріт. Голкіпер гостей Кучер зовсім не вдало зіграв, пропустивши м'яч під руками. Далі команди ще раз обмінялися забитими голами. Матч завершився внічию 2:2.

Чемпіонат України - УПЛ

12 тур, 24 жовтня

Рух - Минай 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Ахмедзаде, 1:1 - 48 Альваренга, 1:2 - 67 Білоног, 2:2 - 72 Климчук

Рух: Олександр Бандура, Юрій Климчук (Орест Кузик 87), Остап Притула, Ярослав Мартинюк, Осазе Тафарі Де Розаріо (Данііл Кондраков 46), Фабрісіо Альваренга (Василь Руніч 59), Таллес Бренер, Мілош Стаменковіч, Олексій Сич, Ростислав Лях (Мар'ян Мисик 27), Роман Карасюк

ФК Минай: Данило Кучер, Богдан Векляк, Олександр Петрусенко, Ельдар Кулієв, Дмитро Білоног (Едвард Кобак 87), Михайло Месхі (Олексій Хахльов 87), Рустам Ахмедзаде (Данило Книш 71), Ігор Гончар, Міслав Матич, Олег Вишневський (Євген Селезньов 50), Олег Синьогуб

Попередження: Мілош Стаменковіч 59, Олексій Сич 79 - Рустам Ахмедзаде 61, Данило Книш 76

Нагадаємо, Минай та Десна не виявили сильнішого в 11 турі УПЛ.