Нападник Динамо Владислав Супряга має розібратися у собі в психологічному плані.

Про це заявив нападник киян Артем Бєсєдін.

"Не люблю говорити про людину, коли він ще й на моїй позиції знаходиться. Якби я був Роналду, у мене було б 5 Золотих м'ячів ще можна було б покритикувати, про когось поговорити.

Йому просто треба в психологічному плані себе... Я просто знаю, я був, може, не в таких моментах, звичайно, але коли довго не забиваєш, в голові бардак твориться. Найголовніше, в цей момент тримати себе в певних рамках і не давати психології взяти над собою верх.