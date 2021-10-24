Джерело - SportArena.
Нападник Динамо Владислав Супряга має розібратися у собі в психологічному плані.
Про це заявив нападник киян Артем Бєсєдін.
"Не люблю говорити про людину, коли він ще й на моїй позиції знаходиться. Якби я був Роналду, у мене було б 5 Золотих м'ячів ще можна було б покритикувати, про когось поговорити.
Йому просто треба в психологічному плані себе... Я просто знаю, я був, може, не в таких моментах, звичайно, але коли довго не забиваєш, в голові бардак твориться. Найголовніше, в цей момент тримати себе в певних рамках і не давати психології взяти над собою верх.
Актуально: Мілевський попрощається з уболівальниками Динамо
Забити перший гол - саме складно, потім вже буде легше. Вважаю, йому треба просто заспокоїтися, зібратися, вийти і показати. Він дуже хороший футболіст, у нього дуже хороші якості. Він швидкий, технічний, є голова, просто треба трохи переглянути ставлення в плані психології", - сказав Бесєдін.