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Мілевський попрощається з уболівальниками Динамо

Сьогодні 17:55 66 0
Колишній нападник киян пройде коло пошани, щоб подякувати фанатам
Мілевський попрощається з уболівальниками Динамо
#Динамо, #Дніпро-1, #УПЛ, #Мілевський, #Мороз

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Колишній нападник Динамо Артем Мілевський, який завершив кар'єру гравця, пройде коло пошани напередодні матчу киян проти Дніпра-1.

Про це повідомляє пресслужба Динамо.

Мілевський висловив бажання офіційно попрощатися із київськими вболівальниками.

Артем пройде коло пошани по бігових доріжках та подякує вболівальникам за їх підтримку впродовж усієї його кар’єри.

Перед стартовим свистком усі присутні на НСК Олімпійський вшанують хвилиною мовчання пам’ять - чемпіона СРСР у складі Динамо Анатолія Сучкова, а також вихованця Динамо Сергія Морозова.

Поєдинок Динамо - Дніпро-1 відбудеться завтра, 24 жовтня о 17:00.

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