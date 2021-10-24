Барселона - Реал 1:2. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Мадридський Реал мінімально переграв Барселону на Камп-Ноу!

90' ГООООООЛ! Барселона відіграє один гол! Дест прострілив з правого флангу, послизнувся Мілітао і Агуеро забив у порожні ворота!

90' ГОООООЛ! Реал подвоює перевагу в матчі! У контратаку втікли гравці Реала, Асенсіо прострілив на Васкеса, який у боротьбі з Гарсією зміг заштовхати м'яч у ворота заклятого суперника.

90' Небезпечна атака вийшла в Барселони, але кістьми лягли гравці Реалу і не дали пробити по своїм воротам.

90' Пішла подача у штрафний майданчик Реала, але Куртуа вистрибнув досить високого і забрав м'яч у руки

90' Заміна в складі Реалу. Замість Вальверде, який отримав пошкодження на поле вийшов Карвахаль.

90' Все ж продовжує Куртуа поєдинок.

90' Сім хвилин додав арбітр до основного часу.

89' Тібо Куртуа зараз лежить на газоні і тримається за коліно. Медики надають допомогу бельгійцю.

87' Все ж змінює Анчелотті Вінісіуса Жуніора, замість нього на поле вийшов Асенсіо.

86' Вінісіус на газоні опинився, медики на полі, надають допомогу бразильцю.

85' Заміна в складі Барселони. Замість Гаві на поле вийшов Люк Де Йонг.

84' Депай подавав у штрафний майданчик на Агуеро, але аргентинець трохи не дотягнувся до м'яча.

82' У центрі поля Піке та Вальверде зіткнулися головами, медики на полі, надають допомогу іспанцю.

81' Агуеро подавав у штрафний майданчик, але Алаба головою вибив м'яч подалі.

80' Менді отримав жовту картку за затримку м'яча.

79' Вінісіус намагався втікти у контратаку, але Бускетс зміг перехопити м'яч у швидкого бразильця.

77' Ще одна заміна від Кумана. Замість Де Йонга на поле вийшов Роберто.

76' Коутіньо у штрафний майданчик прорвався, але не зміг пробити у боротьбі з Мілітао.

75' Заміна в складі Барселони. Замість Фаті на поле вийшов Серхіо Агуеро!

74' Дест потужно пробивав з-за меж штрафного майданчика, але вище воріт полетів м'яч.

73' Менді прострілював на Бензему, але Карім не зміг акцентовано пробити, Вальверде на добиванні пробив у сітку із зовнішнього боку.

72' Заміна в складі Реалу. Замість Родріго на поле вийшов Вальверде.

71' Тепер Васкес намагався виконати крос, але знову снаряд опинився у руках голкіпера. Тер Штеген розпочне атаку своєї команди.

70' Альба подавав на Депая у штрафний майданчик, але Куртуа вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

69' Фаті боровся у штрафному майданчику з Алабою, але порушив правила проти австрійця.

68' Вінісіус увірвався у штрафний майданчик, але прострілити вдало не вдалося, м'яч опинився у руках тер Штегена.

67' Альба виконував подачу з лівого флангу, але Васкес зміг перехопити м'яч.

65' Альба виконував подачу зі стандарту, але Куртуа рукою вибив м'яч подалі від власних воріт.

64' Фаті на фланзі збили, небезпечний штрафний для господарів поля.

63' Модрич класно скинув під удар Бенземі в штрафному майданчику, але Карім пробив точно у тер Штегена.

62' Модрич пробивав з-за меж штрафного майданчика, але Гарсія у підкаті заблокував цей постріл.

61' Кроос подавав з кутового, але каталонці відбилися.

60' Дест зараз помилився з передачею, але Вінісіус ен встиг пробити, той же Дест вибив м'яч в аут.

59' Не погодилися гравці Барселони з цим рішенням і навіть сигналізували про гру рукою, занадто активно вони довдили свою думку арбітру. Жерар Піке отримав жовтку картку!

58' Розіграли каталонці корнер, Депай подавав у штрафний майданчик, де Кроос та Де Йонг боролися, але нідерландець порушив правила.

57' Дест прострілював у штрафний майданчк, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

55' Кроос скинув під удар Родріго, але бразилець вище воріт пробив.

54' Менді тепер наважився на удар з-за меж штрафного майданчика, але тер Штеген забрав м'яч у руки.

53' Тепер Менді допоміг собі руками в боротьбі з Гаві, стандарт на користь каталонців.

52' Родріго прокидав м'яч собі по флангу, але Альба досить жорстко збив його. Штрафний на користь Реалу.

51' Родріго тепер виконував передачу на Бензема у штрафний майданчик, але Гарсія перехопив цей пас.

50' Альба небезпечно прострілював у штрафний майданчик, Фаті у дотик пробивав, але Куртуа забрав м'яч у руки.

49' Депай з кутового подавав, але "вершкові" відбилися.

48' Заміна відбулася у складі Барселони. Замість Мінгеси на поле вийшов Коутіньо.

47' Фаті прострілював у штрафний майданчик з першої ж атаки, але м'яч засильно полетів і ніхто на цю передачу на відгукнувся.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Реал мінімально переграє Барселону завдяки голу Алаби.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

45' Бускетс класне закидання виконав на Альбу, той прострілив на Фаті, але Алаба заблокував цей удар.

44' Конторлюють зараз каталонці м'яч, Реал схоже хоче зберегти перевагу "королівський клуб".

42' Васкес на Бензему подавав, але французне зміг вистрибнути у боротьбі з Гарсією.

41' Двічі з кутового подавав Депай, проте гравці Реалу нейтралізували небезпеку.

40' Пішла подача з кута поля, але "блаугранас" відбилися.

39' Контратаку розгорнув Куртуа, Вінісіус втікав по флангу, відпасував на Бензема, який у дотик подавав на Крооса, але удар німця заблокував Альба.

38' Депай знову подавав у бік Піке, але Жирару не вдалося пробити. Гарсія пробивав після відскоку, але м'яч пішов у руки Куртуа.

37' Альба прострілював у штрафний майданчик, але Мілітао перехопив цю передачу.

35' Депай подавав з кутового, Піке класно головою пробивав, але м'яч у лічених сантиметрах від стійки пройшов.

33' Перевіряв ВАР-арбітр епізод щодо можливого офсайду, але Алаба витримав лінію. Гол зараховано!

32' ГООООООЛ! Реал виходить вперед! У контратаку втікли гравці Реалу, Вінісус перевів м'яч на Родріго, той відпасував на Алабу, який потужно пробив у дальній кут!

30' Депай наважився на удар з дальньої дистанції, але вище воріт полетів м'яч.

29' Бензема отримав м'яч у штрафному майданчику і намагався пробити з гострого кута, але влучив у сітку із зовнішнього боку воріт.

28' Кроос виконував закидання на Модрича, хорват намагався скинути на Родріго, але програв верхову боротьбу Альбі.

27' Депай зі штрафного подавав, але Куртуа вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

25' Депай по флангу втік від Мілітао, прострілив на Фаті, той продовжив на Деста, але американець з 11-метрової точки пробив вище воріт.

24' Бензема видав класну розрізну передачу на Вінісіуса, той обіграв Тер Штегена, але Альба у підкаті вибив м'яч з-під ніг бразильця. Після завершення епізоду суддя зафіксував офсайд.

23' По черзі контролюють команди м'яч, але до ударів справа не доходить.

21' Зачекав арбітр на рішення помічників ВАР, але пенальті не буде!

20' Вінісіус зараз класно увірвався у штрафний майданчик з-поміж двох захисників, але впав у боротьбі з Мінгесою. Свисток арбітра промовчав.

18' Каземіро зараз класно підбіг до Депая і відмінно відібрав м'яч у лідера Барселони.

17' По черзі команди контролюють м'яч і поки до гострих моментів справа не доходить.

16' Фаті занадто активно пресингував Менді на фланзі і фол у нашому матчі. Вже 6 порушень правил від каталонців.

15' Втікали каталонці у контратаку, але помилився з передачею Де Йонг і Дест був змушений збити Вінісіуса.

14' На ближню стійку подавав Кроос, але від Піке м'яч пішов на ще один корнер.

13' Закидання пішло на Вінісіуса, бразилець прострілював у центр, але від Гарсії м'яч пішов на кутовий.

11' Депай прокинув м'яч повз Васкеса, Лукас у підкаті намагався до м'яча дотягнутися, але порушив правила.

10' Крооса активно пресингували на фланзі два гравця Барселони, але німець зміг прикрити м'яч корпусом і заробити штрафний удар.

9' Депай пішов у обіграш на двох гравців Реала, але втратив нідерландець м'яч.

8' Кроос збив Гаві у центрі поля, штрафний на користь Барселони.

7' Куртуа під пресингом помилився з передачею, вибивши м'яч у аут.

5' Контролює Барселона м'яч і неквапливо розвиває свою позиційну атаку.

4' У центрі поля Бускетс та Кроос зіткнулися і іспанець сфолив проти хавбека Реала.

3' Альба виконував пас у розріз на Фаті, той програв боротьбу Мілітао і м'яч пішов у руки Куртуа.

2' Фаті активно пресингував Алабу і порушив правила на чужій половині поля.

1' Матч розпочався!

Заповнені трибуни на Камп-Ноу і усі чекають на головний поєдинок у світовому футболі.

Лунає гімн Барселони!

Команди виходять на поле!

Вперше за більше ніж 17 років Ель-Класіко відбудеться без Ліонеля Мессі!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Барселона: Тер Штеген, Дест, Піке, Бускетс, Депай, Фаті, Альба, Ф. де Йонг, Мінгеса, Гарсія, Гаві

Реал: Куртуа, Мілітао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Каземіро, Васкес, Вінісіус, Родріго, Менді

Барселона прийматиме Реал у десятому турі Іспанської Ла-Ліги.

Ель-Класіко відбудеться в неділю, 24 жовтня, на стадіоні Камп Ноу. Початок о 17:15 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 17:00.