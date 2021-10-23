Роналду назвав свою роль у Манчестер Юнайтед

Форварду Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду потрібен певний час, щоб звикнути до англійського футболу.

Про це розповів сам португальський футболіст.

"У клубі зараз відбуваються важливі зміни. Клуб купив мене, Варана і Санчо. Ми ще не адаптувалися, звикання до АПЛ займе час. Колектив я ставлю на перше місце. Кожен повинен знати свою роль.

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Я знаю свою роль в команді. Моя функція полягає в тому, щоб забивати голи, допомагати команді своїм досвідом і знаннями. Якщо всі будуть так думати, жертвувати собою заради команди, я думаю, ми станемо найкращою командою світу", - розповів Роналду.